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道指上周五升161點港股ADR升153點　紐約期金升1.6%

即市財經 07:41 2020/10/12

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道指上周五升161點港股ADR升153點　紐約期金升1.6%

道指上周五升161點
美股上周五上升，市場憧憬美國新一輪財政刺激措施談判有進展，報道指白宮將提出總值1.8萬億美元的紓困方案，道指升161點或0.57%，報28586點 ； 標指收報3477點，升30點或0.88%；納指收報11579點，升158點。

港股ADR升153點
港股ADR收報24272點，升153點或0.6%。滙豐 （00005） 折合報31.2元，跌0.25元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報549.79元，升10.29元或1.9%。恒指夜期收市升177點，收報24216點，高水97點。

油價跌逾1%
挪威結束罷工行動，加上市場關注能否在大選達成刺激措施，油價向下，紐約期油收報40.6美元，跌0.59美元或1.4%。布蘭特期油收報42.85美元，跌0.49美元或1.1%。

美滙指數曾穿93水平
市場預期美國刺激方案達成協議，美滙指數曾跌穿93水平，美滙指數報93.08。歐元兌美元報1.1816；美元兌歐元報105.62。

美國10年期債息報0.77厘。

紐約期金升1.6%
美元下跌，金價向上，紐約期金收報1926.2美元，升31.1美元或1.6%。現貨金於1937美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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