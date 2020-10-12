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【開市9點半】9點半開市前攻略　習近平南下深圳

即市財經 06:38 2020/10/12

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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天起開始送上。（1）國家主席習近平南下深圳，是投資界的頭等大事，市場預期推動深圳包括股市的綜合改革，昨《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案》，內容更提到CDR，即一陣子已沒被市場提及的預託證劵，有望刺激深圳概念股，除了地皮概念股，總部在深圳的騰訊 （00700） ，或有炒作機會，夜期偷步升177點，與此有關？

點擊快看開市9點半主題：

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（2）阿里巴巴來港第二上市將近1年，股價在創新高，同期不斷有原外資股東沽貨，涉資逾5000億元，見人沽貨要警惕，不過，當外資股東沽了大部份的貨，沽壓則會減少，股價向上便更有力。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元

（3）美股上周維持大升局面，主要原因是市場預期有大型的紓困措施，雖然兩黨目前仍爭拗，不過只是爭拗規模，而不是有沒有紓困措施。

【美股收市】特冀推大型紓困方案  道指漲161點  標指納指連升3周

（4）螞蟻如果要美國大選前上市，本周去上市聆訊是最後機會，否則要到選舉後，不過，美國對螞蟻上市，仍有不少雜音。

【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市

（5）iBond下周五開賣，據以往經驗，預期可一人一手，今年或者加碼，但都係多一至兩手，不用瞓身孖展抽，所以專家提醒，除了抽iBond，亦要留錢抽螞蟻（暫時仍預螞蟻維持上市步伐）。

【iBond 2020】專家忠告iBond捧場客 仍須留彈藥抽螞蟻新股

（6）IPO今日有熱爆新股卓越商企服務 （新上市編號：06989） 今日中午截止招股；第一服務 （新上市編號：02107） 今日起招股，本周預期有生科股先聲藥業，以及內房股金輝。

【新股IPO】第一服務2107下周一起招股　入場費6212元

（7）滙豐股價已重上30元關口，短綫是看將公布的第三季業績，以及何時恢復派息，高盛率先估將有派息，信唔信得過？除了一般股東想要派息，大股東平保都想要，一齊集氣。

【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？

（8）滙豐要等機會才有息派，三星則宣布推出香港首隻REITs（房地產信託）ETF，最新指示性股息率為5.73厘。

【ETF】三星推香港首隻REIT ETF　入場費3900元、指示股息達5.73厘

（9）美國周中的總統大選辯論取消，22日辯論繼續，市場視為取消第二場辯論，不過想一想，22日的辯論，其實就是第二場辯論了。

【美國大選】美國15日總統選舉辯論取消　22日最後一場辯論

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

香港股票 美股 ETF REITS CDR iBond IPO 習近平 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700）

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