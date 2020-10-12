【新股IPO】第一服務2107今日起招股 入場費6212元

雖然螞蟻集團招股仍未有期，不過新股市場繼續旺場。今日就有內地物管商第一服務（新上市編號：02107）開始招股，讓股至今日至周四（15日）招股，10月22日掛牌；招股價介乎1.86至2.46元，發售2.5億股，每手2,500股，入場費約6,212元；海通國際為獨家保薦人。

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是次集資所得，約50%將用於戰略收購或投資物業管理公司，約20%用於投資能源運維項目；約10%用於發展智慧社區及提升資訊科技系統；約5%用於綠色科技研發；約5%用以培養人才；餘下10%為一般用途。

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第一服務的控股股東集團包括當代置業（01107）、當代投資集團及極地控股集團。公司於中國52個城市提供物業管理服務，合共管理99個物業項目，截至今年4月在管建築面積達1,500萬平方米，收入及純利分別錄得2.24億及1,551.6萬元人民幣。

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記者：張以正