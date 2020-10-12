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【港股追蹤】深圳特區成立40周年 習近平傳南巡　呢幾隻深圳概念股要留意

股樓投資 08:00 2020/10/12

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今年是深圳特區成立40周年，市傳國家主席習近平於周一（12日）南下深圳，出席紀念活動，亦會巡視深圳及廣州等地，一眾具備深圳概念的股份隨時起飛。

此外，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，為深圳未來5年發展提供規劃。

【港股追蹤】復市未大舉撈貨　北水繼續圍爐科技股 詳情請按：【見下頁

方案提出，要加快培育數據要素市場，支持深圳建設大灣區數據平台，研究設立數據交易市場或現有交易場所開展的數據交易。

深圳概念股一覽：

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    +5
    +4

 

在資本市場方面，有多項「先行先試」計劃，包括試行創業板註冊制、創新企業在境內發行股票或CDR預託證券，又支持開展數碼人民幣內部封閉試點測試，推動數碼人民幣國際合作。

【股市熱話】網民重倉舊經濟股 50萬本金蝕近半　嘆「人地買新經濟賺到笑」（附專家最新建議）詳情請按：【見下頁

制定深圳放寬市場，准入特別措施清單，放寬能源、電信、交通及教育等多方面的市場准入，又支持擴寬深圳經濟特區立法空間，制定特區法規規章。

 

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記者：李兆明

深圳 經濟特區 習近平 概念 經濟 香港股票

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