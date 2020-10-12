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【全城焦點】「超級新盤」柏傲莊 睇示位要等6個鐘 周末十大屋苑成交量急挫29%

股樓投資 09:00 2020/10/12

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市場引頸以待多時、新世界發展(00017）與港鐵（00066）合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊I自上周五（9日）開價後，即成整個樓市焦點，該盤於周六（10日）首度開放位於荃灣愉景新城的展銷廳及示範單位予公眾參觀，市民參觀反應極為踴躍，第一天吸引逾千人到場參觀，迫爆售樓處，據現場豎立的告示牌指，預計等候6小時才可參觀示範單位。該盤於周六單日已錄逾2,000個認購登記。

【柏傲莊價單】大圍站上蓋「柏傲莊」最平630萬　投資自住首選？（附一至三房入場價），了解按【下一頁

及至周日（11日），由於排隊參觀人流眾多，發展商於上午公布參觀名額已滿，當天早上11時半已「截龍」停止排隊安排。消息指，截至周日晚上9時，周末兩天已錄逾7,000認購登記，以首批180伙計，錄超額認購約37.9倍。

【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平，了解按【下一頁


柏傲莊 I 位於沙田車公廟路18號，即大圍站上蓋，分為三期發展，共7座住宅大廈，涉3,090伙。第一期為「柏傲莊 I」，設兩座大廈，涉及783伙，間隔由一房至四房。該盤首批價單涉及180伙，實用面積322至835平方呎，折價樓價由628.9萬至1,993.7萬元，折實呎價16,618至23,877元，折實平均呎價則為18,921元。首批單位1房單位折實價由628.9萬元起。

柏傲莊帶動一手市場氣氛，剛過去的周末（10日至11日），一手市場錄得約99宗成交，較上一個周末錄得的約90宗成交，按周增加近10%。其中長實（01113）將軍澳日出康城SEA TO SKY 於周六推售285伙，周六日兩天成功出售61伙。至於會德豐地產旗下O’East系列日出康城MALIBU，周日亦重推6伙，有47組買家到場登記，場面熱鬧，並極速全數沽清，發展商套現6,900萬元，分別為1伙2房連頂層平台戶、2伙2房半及3伙3房半單位。

【業主反價】屯門新晉樓盤入場費平至4百萬以下 遭業主反價 買家仍堅決斥465萬入市，了解按【下一頁


二手方面，由於市場焦點主要集中於一手市場，周末二手交投量也明顯緩，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(10月10至10月11日)十大指標屋苑累錄10宗二手買賣個案，較上周末(10月3日至10月4日）的14宗，按周回落4宗或約29%。


利嘉閣地產總裁廖偉強表示，大圍站超級新盤項目正式開價及開放示範單位參觀，由於此項目屬於「世界盤」，成為整個市場的注視點，導致二手交投氣氛被冷卻，成交即時轉靜。其次，過去一星期本地疫情有上升的趨勢，有部份的二手買家及業主礙於疫情反覆關係有所擔憂，而影響睇樓量，故此整體交投速度因而減慢。此外，現時二手業主叫價較早前硬淨，同時議價空間收窄，造成買賣雙方拉鋸時間增加，也是令到交投減慢的原因之一。

【低價成交】又一村花圃別墅鮮有放盤 點解呢個單位低市價逾2成放售才成功甩手?，了解按【下一頁


中原地產十大屋苑本周末錄得12宗成交，較上周末減少3宗或20%，連續10周企穩雙位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍站新盤開價相當克制，排隊參觀人流眾多，新盤搶去大量二手客源，特別是中價物業，同區沙田第一城周末成交即時冰封。市場上二手筍盤消化得七七八八，業主見市況回暖，即收窄減價幅度，買家則期望業主可提供更大的議價空間，買賣雙方持續拉鋸，二手成交量放緩。
 

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記者：陳詠妍
柏傲莊I 發展商 一手市場 新世界 愉景新城

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