【精神健康】社交平台　可提高市民關注精神健康？

香港去年充斥著不同挑戰，加上最近受疫情影響，市民對健康、經濟與前景等均感到憂慮，並影響精神健康狀況。社交媒體成爲不少市民的「樹洞」，讓他們在疫情下能夠與親友保持聯繫，或加入由擁有相同經歷的人士所開設的群組互訴心事、互相扶持，彼此提供援助。

Messenger Bot有助自我評估

據Facebook 數據顯示，現時香港有超過9,000個用戶加入了與精神健康有關的Facebook群組，一同討論有關精神及情緒困擾等問題。特別是受社交距離的限制下，他們可以不受地域影響而表達意見、從其他用戶的過往經驗得到啟發，繼而尋求適當的解決方法，可見社交媒體例如Facebook 在有關議題上扮演着重要角色。故此，關注精神健康問題的本地非牟利機構可借助社交或通訊平台接觸不同年齡層和背景的人，理解求助者面對的問題，為有需要人士提供全天候服務。

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以我們與多間本地非牟利機構合作推出的「#HearForYou同行計劃」爲例，便是希望可以結合科技與各間機構的專業知識，為有需要的人提供網上資源及支援，並提高市民對精神健康議題關注和認知。當中一站式網上資源中心除了提供來自夥伴機構的資訊外，還包括網上評估和Messager Bot（輔助小精靈），方便大眾評估個人精神健康狀況，以及即時聯繫社工取得網上支援。

精神健康本是一大課題，而社交媒體為非牟利機構提供一個靈活和創新的平台，讓大眾更容易地接觸到有關資源。求助者能透過網上平台或電話，直接與非牟利機構聯繫，避免出現因面對面會談而造成的不安，讓他們能放心地抒發內心感受，繼而建立良好的互信關係。



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IG都可以防自殺？

除此以外，撒瑪利亞會亦利用Instagram 全新推出的導覽功能，發佈一些有關心理健康的小冊子，以圖文並茂的方式，簡單地為用戶提供如何應對別人和自己的精神問題、舒緩開學壓力等資訊，並提供預防自殺的支援方法，讓用戶能以積極的態度面對困境。

社交媒體於疫情期間成爲了主要的溝通平台，故此有責任團結社群以提供不同的資源和援助，並鼓勵用戶在有需要時尋求協助、解決問題。是次疫情凸顯了社交媒體的重要性，而Facebook 亦會繼續與各機構合作，並提供技術支援、諮詢及培訓，利用平台盡力幫助有需要的人，為社會盡一分力。