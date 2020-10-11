【5G】全球5G手機今年銷量料達2.5億部 蘋果iPhone、華為、三星佔三分二

▲ Strategy Analytics預計，全球5G手機銷量今年將達到2.5億部，蘋果、華為、三星三大品牌將佔三分二。

蘋果（美：AAPL）5G手機iPhone 12系列將於周二（13日）正式登場，勢將帶動全球5G手機銷量。市場調研機構Strategy Analytics就估計，全球今年5G智能手機銷量將激增至2.5億部，對比去年銷量僅為1,800萬部。

Strategy Analytics稱，中國和美國為目前兩個最大的的5G市場，蘋果的iPhone、華為、三星將佔據全球三分二的5G智能手機銷售份額。

蘋果將於周二（13日）舉行發布會，4款新機型傳機價5,062港元起跳，更多詳情請按【下一頁】

不過Strategy Analytics補充，5G手機雖然是目前智能手機中增長最快的類別，不過依然面臨數項挑戰，包括大多數5G手機價格仍較高，5G網絡尚待完善，同時新冠肺炎疫情令歐美等西方市場消費意欲低迷。

相關文章：

【晶片股】中興通訊：5G基站等已應用自研7納米晶片 正實驗5納米晶片

【小米股價】華為拆售榮耀應對美制裁？ 郭明錤：小米衝擊最大、華為據稱無意考慮（第三版）

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳健婷