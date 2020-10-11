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【大灣區】深圳改革試點方案﹕建設大灣區數據交易平台

即市財經 22:18 2020/10/11

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國務院辦公廳今日（11號） 印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案》。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳今日（11日） 印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案》，內容提到支持建設粵港澳大灣區數據平台，研究數據交易市場或依托現有交易場所進行數據交易，完善數據產權制度，建立數據隱私保護制度，試點推進政府數據開放共享。

國務院早於2015年印發《促進大數據發展行動綱要的通知》，系統性部署大數據產業發展。2015年4月，首間大數據交易所貴州大數據交易所掛牌，隨後上海、長江等地紛紛設立大數據交易中心。根據中國信息通信研究院於2019年12月推出的《大數據白皮書》，截至2019年，除港澳地區以外，全國31個省級單位已發佈了有關大數據產業的相關文件。

李小加曾提及數據交易構想

港交所 （00388） 行政總裁李小加近期屢提及數據交易構想，包括今年4月在微信公眾號曾提及到數據交易的可能性，回應當時中央新推出的《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，他指，數據市場現時處於起步階段，需探討監管、數據財產權等問題，但他認同數據資產在未來將會是重要的生產力要素之一。

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