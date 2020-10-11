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【日本旅遊】廣島嚴島神社　2021年或向遊客徵「登島稅」

環球政經 20:32 2020/10/11

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廣島的嚴島神社是日本國內的世界文化遺產之一，神社內海上的大鳥居更成為廣島地標。廣島縣廿日市市政府為改善旅遊的質素，有意在2021年向遊客徵收「登島稅」。

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【航空業寒冬】ANA載客量大跌 今年擬減冬季獎金【下一頁

據日本朝日新聞報道，廿日市市政府曾就「登島稅」作民調，訪問了404名受訪者中，當中有376名是旅客，有93%贊成徵稅。他們贊成的原因包括，「希望能讓環境更整潔美觀」、「希望增加洗手間及垃圾桶」等，反對的意見則為「會降低遊客登島意願」、「相關費用應由縣市政府負擔」。

市政府表示，有開關稅項將用於處理垃圾處、宮島口地區的擠塞問題，並增設廁所及其他維護管理工作，正研究除島民或前往島上就學及工作的人士外，對每次對登島人士徵收100日圓（約7.3港元）或每年500日圓（約36.7港元）的稅項。稅項將透過搭乘渡輪時收取。市政府又指，會舉辦說明會，也會公開募集公眾意見再作決定。

 

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責任編輯：楊子瑩

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