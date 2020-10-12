【港交所股價】深圳改革重提深交所CDR、港交所股價升2%　一文看清CDR發展

▲ 小米在9月正式宣佈撤回CDR上市申請。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳周日（11日） 印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案》，內容重新提到支持在深交所創新企業板發行股票或預託證劵（CDR），即重提容許境外上市的科網巨頭回流上市。

深交所早於2018年6月發佈《深圳證券交易所試點創新企業股票或存托憑證上市交易實施辦法》，境外紅籌公司在深交所上市公開發行的CDR不可少於1億份，或者上市時公開發行的CDR市值不可低於50億元。

港交所 （00388） 去年起受惠美國上市的中概股回流招股，國務院重提深圳創業板接受CDR，港交所周一股價早段照升1.8%，暫報378.8元，成交6.65億元。

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甚麼是CDR （中國預託證劵）？

CDR （Chinese Depositary Receipt，中國預託證劵） 是指在境外的上市公司 （包括香港） 將部分股票托管在當地保管銀行，由中國境內的銀行機構發出證明書 （CDR） ，在境內A股市場上市，是境外上市中資公司回歸A股市場的方式之一。

2018年3月，國務院批准開展CDR試點，以邀請制形式歡迎具備超過2,000億人民幣市值的境外上市科技企業上市。港股通在2018年3月傳出CDR消息後，累計從3月至5月流出146億元資金，有分析認為投資者當時正在準備資金以購買CDR，分流部分港股通資金，並削弱了企業來港第二上市的意欲。

小米原為中國首間發行CDR上市企業

當時小米 （01810） 在5月3日向港交所遞交IPO招股書，中國證監會隨後在6月7日披露小米CDR招股說明書，小米原定於7月16日在上海證劵交易所A股發行CDR，成為第一家以CDR和H股發行上市的獨角獸企業。但在6月19日，小米宣佈暫緩發行CDR，先在香港H股上市，再在中國市場發行CDR。

其後在2019年8月，有報道指小米跟中證監在估值上無法達成共識，小米宣佈押後CDR發行計劃，一個月後，小米表示，公司想集中精力在業務發展，經考慮後正式宣佈撤回CDR上市申請，獲中證監接納，首個CDR發行計劃以流產而告終。

九號機械人今年始在上交所科創版申請CDR

在小米撤回CDR上市後，其他企業發行CDR的消息音訊全無。直到2020年6月12日，與小米有密切關聯的紅籌企業九號機械人在上海證券交易所科創版申請上市獲得通過，成為上交所科創版第一間公開申請CDR的上市公司。

在9月30日，九號機械人正式啟動招股程序，擬發行不超過704.09萬股A類普通股股票，作為發行CDR的基礎股票，在CDR發行後，其基礎股票佔公司總股本的比例將會不低於10%。

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編輯﹕賴奕羚