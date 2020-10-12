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【中小企教室】轉型要訣：天下應用　唯快不破

科技 08:30 2020/10/12

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風清揚教令狐沖獨孤九劍的要訣時，說到「天下武功，唯快不破」。當後者大戰東方不敗時，速度成為致勝關鍵。在商業世界裡，這要訣的重要性也有過之而無不及。一部手提電話，如果應用程式運行速度慢，則大大影響用戶體驗，隨時被更新換代，在商業世界中亦言。

在企業中，IT系統若能靈活快速部署應用程式，推出新服務，將幫助企業在激烈的市場競爭中奪得一席之位。香港每間企業平均擁有200至300個應用程式，當中包括自身研發和第三方開發的。如果應用程式運行不暢順，或者研發時間長，無疑都會「拖慢」顧客體驗。

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數碼轉型唔易 有效開發Apps成關鍵

VMware今年6月的全球研究指出，有效開發和部署應用程式已成為現階段數碼轉型的關鍵。當中，雲原生應用尤其重要。雲原生是一種旨在充分利用雲端計算優勢的方法，為企業提供無限制的按需計算能力，以及按使用情況付費的功能。以應用程式為中心，通過將應用程式的功能細分，企業能快速將程式構建和部署到不同的硬件和雲端上。

初創公司正使用雲原生的方法，快速推出新服務，顛覆傳統行業。Gartner 預計，到2020年將有75%的全球化企業在生產中使用雲原生的容器化應用。在中國，截至2018年底，已經有96%的IT 企業部署容器化應用程式。

調查亦指出90%的受訪者也提出在轉型的過程中遇到阻滯，包括缺乏人才、受限於嚴格的安全與監管，以及多平台融合的技術难题。在香港，企業在數碼轉型時普遍面對兩大挑戰：缺乏人才和缺少簡單統一的現代化IT基礎架構。

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港企3階段善用雲原生應用

在香港，企業不但面對同樣的難題，更深受疫情影響。如何在未來的數碼轉型中發揮雲原生應用的好處？ 我們認為企業可分3個階段進行。

階段1：靈活應變  保持運作

不少公司因疫情而加快了數碼轉型的步伐，開發和部署大量的應用程式，務求讓員工能遙距使用公司資源，繼續為客戶提供服務。公司都意識到雲原生和容器管理平台的優勢，因此樂於採用。遙距工作已成為新模式，即使疫情過去亦只會越趨普及。

階段2：調整適應  升級儲能

進入疫情的調整適應階段，公司已經建立相對穩定的遙距運作或混合模式。此時數碼轉型的重點，應該在於升級IT系統、提升員工技能和改善內部流程，以適應新常態。這要求公司將應用程式現代化，推動一致的IT基礎架構，從而降低用於專用平台和技能方面的開支。同時，企業應構建一個企業級開源容器目錄，加大對內部技術人員的培訓，以加快應用程式開發速度。Gartner預計，到2024年，全球成熟經濟體中75%的大型機構將會使用容器。

階段3：數碼為先  加速創新

最後，進入加速創新階段，企業應該以未來就緒為目標，建立「數碼為先」的戰略。在規劃未來的業務模式後，企業可以開始建立長期競爭優勢，並鞏固對抗風險的能力。在這階段，往往傳統的流程會窒礙創新，多雲架構也變得複雜，而大量的應用程式部署開始導致安全和合規隱患。因此，企業應推動自動化，實現多雲環境的一致性，加快應用程式的部署和IT系統的維護。同時，推動應用程式容器化和現代化，以加強安全性和合規。

【一文看清中小企自救有方】逆境下如何轉型網銷・投資新科技・培養人才　新常態下讀懂消費需求【不斷更新】

撰文 : 藍建基 VMware香港及澳門總經理

欄名 : Smart World

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