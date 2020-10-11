【行銷趨勢】品牌直播帶貨　應如何挑選網紅擴大行銷效益？

新冠肺炎爆發，刺激各式各樣的電子商貿活動興起，近日「直播帶貨」更成為重點行銷招數之一。有本地保健產品品牌分享，「直播帶貨」確能幫助帶動銷售，但同時提醒，未必選取多追隨者的網紅就必定有成效，反應考量網紅的形象、受眾等因素，是否適合自身品牌。

【創業兵團】疫情催化營銷改革 KOL平台捕捉直播帶貨商機

所謂「直播帶貨」是指通過互聯網平台，使用直播技術進行商品綫上展示，及由商家、主播推介，售賣商品。本地保健產品品牌草姫已採用直播帶貨銷售策略多年，公司行政總監郭致因指出，現時推銷保健品不似傳統方式般，只依靠明星做品牌代言人就可輕易吸客，因現今的消費者主張需要更多產品資料，故透過網紅帶貨的策略，除了可令產品更有人氣，達至有「推介人」的效果外，也是向消費者更深入介紹產品資訊的一個渠道。

在選取網紅方面，郭認為，不一定是愈多粉絲的網紅就有成效，要視乎其受眾。她又坦言，聘用網紅的宣傳費用並不便宜，故在挑選時亦會較嚴謹挑選，例如同事會對網紅觀察一段時間，先了解其粉絲群是否品牌的目標客源、網紅是否具感染力及專業推銷能力。

SHOPLINE迎合網購新趨勢 協助直播及廣告管理

另一保健品品牌澳至尊，也分別有於香港及國內平台進行直播帶貨，除了聘用坊間的網紅外，公司更特設團隊，找來擅長推銷的同事及營養師，每星期進行直播。其創辦人及主席蔡志輝指，倘若只依靠坊間的網紅，一來成本高，加上要找到符合品牌形象的網紅實在不容易，故公司決定雙軌發展。而作為老闆的他，閒時也會粉墨登場，分享保健心得，冀增加客戶對產品的信心。他認為，直播帶貨對刺激銷售確實有一定成效，惟消費者在選取保健產品時會較審慎，故此營銷方式所帶來的回報不是即時性，而是長期。

至於衍生集團（國際）行政總監彭關麗雯則坦言，由於消費者不會頻繁購買保健品，太頻密地請網紅進行「直播帶貨」或只會令成本增加，故仍需觀看市場反應，才會考量增加於這銷售策略的投放。

▲ 澳至尊國際控股有限公司創辦人及主席蔡志輝（左一）指，在挑選網紅時相對會較嚴謹，因某情況上網紅也代表著其品牌形象。左二起：草姫行政總監郭致因、衍生集團（國際）控股有限公司行政總監彭關麗雯、Mbeaute創辦人林漢源。（蘇穎琪攝）

本港跨境電商平台「Mbeaute魅人」亦設有網上網下帶貨，平日會邀請中港網紅推銷本地及海外美妝品牌，中港業務佔比為8:2。其創辦人林漢源指出，除了香港市場外，本港不少網紅也有意在國內市場進行直播帶貨，惟需面對一定挑戰。他舉例，香港常用的直播平台不支援在國內市場進行直播，如Facebook；另一方面，中國直播帶貨正式受到規範，今年起要求網紅考取「商務直播師證」才可於國內合法帶貨，惟現時香港及海外網紅暫無渠道取得此證。

林又直言，疫情改變了消費習慣，直播帶貨已是不可逆轉的趨勢，惟他認為，若只靠直播帶貨而欠缺線下產品體驗，難進一步刺激太多產品銷售。

【疫市營商】日企「自救」有方？ 「直播帶貨」向中國客銷售產品

記者：蘇穎琪