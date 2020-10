北韓閲兵展示新型洲際和潛射導彈 專家指全球最巨型

北韓上周六(10日)舉行勞動黨成立75周年閱兵儀式,北韓領袖金正恩出席閲兵儀式。北韓展示巨型新型洲際彈道導彈和新型潛射彈道導彈,專家分析這些導彈或為全球最大型陸上流動液態推進導彈。

北韓於周六淩晨舉行閲兵儀式,儀式長約兩小時,官方媒體同日晚上才播放閲兵儀式片段。北韓於閲兵期間展示多款新型導彈,安排11軸22輪移動發射車搭載進場。專家指出北韓的新型導彈雖然未經試射,但超巨型導彈代表北韓可安裝多個彈頭,造成更大軍事威脅。

美國科學家聯會(Federation of American Scientists)高級研究員潘達(Ankit Panda)於Twitter發文表示,他預計北韓是次展示的新型導彈,很明顯為目前全球最大型陸上流動液態推進導彈(Largest *road-mobile* liquid-fueled missile anywhere, to be clear.)。

北韓曾於2017年試射「火星15」導彈,駐韓美軍其後確認導彈射程能覆蓋整個美國。是次展示的新型導彈較「火星15」導彈更長,射程料會更遠。

南韓航空大學教授張泳根也指出,估計北韓是次展示的導彈長約23至24米,直徑料增加了30至40厘米,料為全球最長的洲際彈道導彈。分析更指出,如北韓成功研發多彈頭洲際彈道導彈,理論上可同時攻擊美國華盛頓或紐約。

金正恩於閲兵儀式上表示,北韓要加強軍事力量作自衛手段,強調不會濫用或先發制人,但警告如有人損害北韓國家安全,他將率先發動所有最強大的進攻力量以作懲戒。

▲ 北韓舉行勞動黨成立75周年閱兵儀式,展示巨型新型洲際彈道導彈和新型潛射彈道導彈。