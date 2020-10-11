【美元定期存款】港銀加美元短存息 1個月美元定存最高3厘息

▲ 市傳國家財政部擬於本周來港發行60億美元國債，息率較美債高約0.5厘而受捧，令中小行如大新等加息吸短存。

外電指，國家財政部可能最快擬於本周，在港發行60億元美元（折合逾465億港元）國債，刺激市場對美元產品的需求。港銀也順勢加美元定期存款息率，大新銀行 （02356） 於上周五（10月9日）調升3個月美元定存息0.1厘，新息率至0.7厘。大新的息率雖不及相同存期的美元定存「高息王」、即富邦銀行的0.95厘，但大新的最新特惠息，亦打入三甲榜。專家指，未來一個月美國總統大選將主宰全球股滙債等後市，惟深信美元短期走勢絕不會呈單邊市，意即一面倒抽升，又或急插水，只是備受選情形勢而像過山車，忽上驟落，美滙指數約在91至94浮沉；可是，中長綫仍看淡美元，料明年美滙指數將跌穿90心理大關。

美元短存息率較高，詳情可看下圖

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專家建議投資者如對美元有需要，宜先開立短期定期存款，有兩大好處，既可因應外圍市況令注碼較靈活作調動，且現市況存息呈倒掛，短期息率遠較長息高，冠絕全城是集友7天短存有9厘；這間中資行的1個月年息最高也有3厘。

虛銀天星1年美元定存息0.9厘 全城最高

反觀，眼下半年期最高息僅0.8厘，一年亦只得0.9厘，皆由虛擬銀行天星（Airstar）提供。

此外，市場憧憬國家財政部將連續第4年在境外市場發行美元債，市傳今次再推總額60億美元的國債，規模跟往年相若，為內地歷年來最大額的單次發行，業界皆料中標息率將遠較美國的債息高，在息差優勢下，料獲追捧；再者，國債幾近零風險，面對超低息的宏觀大環境，上述主權債必獲超額認購。市傳財政部將向大戶標售不同期限的長短債，總共有4款國債，分別為3年、5年、10年、以及長達30年。

財政部料發境外美元債 息率遠勝美國債

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，參考二手市場的孳息率，料財政部旗下30年國債的票面息率逾兩厘；而10年期約為1.3厘，遠較美國10年期債僅0.7厘高。短債方面，5年期約為0.6厘，亦比美債的0.3厘高；3年期則預期約為0.5厘，也勝美國短債不足0.2厘。

儘管市場普遍預計，美元不會像名嘴、如美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）所言，最快於未來一年急貶逾三成。羅奇曾於7月，在團結香港基金的視像論壇上重申，美國面對儲蓄率低、政府財赤擴大、經常帳逆差明顯，情況會在今年底至明年惡化，美元可能會在未來一年至一年半貶值35%。

不過，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰提醒，萬一拜登上場，唯恐將加碼力挺經濟，變相令財赤惡化，不利美元的前景。至於短綫而言，眼下市場的恐慌情緒大為紓緩，美元亦偏軟。唯其如此，慎防特朗普盡地一煲谷選情，又再四處點火頭，屆時全球避險意識再升溫，動輒令游資湧入美金避險，間接使美元止跌反彈，遂料走向甚反覆。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪