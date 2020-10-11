  • 27°C
香港時間 : 20201011日 (日) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人口危機】日本大臣出奇招　催熊本熊結婚生子谷生肯率

環球政經 19:28 2020/10/11

分享：

日本生育率低，人口老化問題嚴重。負責解決此問題的大臣近日在記者會上提到，將會安排超受歡迎的吉祥物熊本熊結婚生仔，以鼓勵生育。言論一出即引來日本網民熱議，熊本縣政府更直接拒絕，事關「熊本熊還是個孩子啊！」

【樓市熱話】大圍站上蓋「柏傲莊」矚目 網民：大圍站媲美大阪梅田站【下一頁

【新冠肺炎】搭錯順風車 學人做口罩兩個月蝕1700萬【下一頁

根據日媒報道，出身自熊本縣的眾議員坂本哲志，近日被選為特命擔當大臣，主要負責改善日本少子化問題。他10月6日出席記者會時表示，熊本熊現在還是單身，會好好為他計劃，安排他結婚及生小孩子，為提振日本生育率作帶頭作用。

言論一出，隨即引起熱議，熊本縣相關負責人在接受《共同社》採訪時表示，「熊本熊還只是個小孩，沒有相關計劃。」直接否定了結婚生子一事。根據熊本熊的官方資料，他的性別是「男孩」，年齡為秘密，但都市傳說指他是5歲。若按大臣所言要結婚生子，便有違熊本熊的角色設定。

熊本熊被稱為熊本縣營業兼幸福部長，是熊本縣政府、設計師水野學以及知名編劇小山薰堂共同創造的吉祥物，在大量廣告及紀念品上都會見到其身影，深受大眾歡迎。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

熊本熊 人口 生育 熊本 日本

下一篇文章

【麥當勞優惠】麥當勞VALUE MONDAY第15周　12元有板燒雞腿包！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市後遺症】70、80後那些年成長必到之地 疫情重創零售 旺角開店多年品牌紛棄租
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂