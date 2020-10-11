【人口危機】日本大臣出奇招　催熊本熊結婚生子谷生肯率

日本生育率低，人口老化問題嚴重。負責解決此問題的大臣近日在記者會上提到，將會安排超受歡迎的吉祥物熊本熊結婚生仔，以鼓勵生育。言論一出即引來日本網民熱議，熊本縣政府更直接拒絕，事關「熊本熊還是個孩子啊！」

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根據日媒報道，出身自熊本縣的眾議員坂本哲志，近日被選為特命擔當大臣，主要負責改善日本少子化問題。他10月6日出席記者會時表示，熊本熊現在還是單身，會好好為他計劃，安排他結婚及生小孩子，為提振日本生育率作帶頭作用。

言論一出，隨即引起熱議，熊本縣相關負責人在接受《共同社》採訪時表示，「熊本熊還只是個小孩，沒有相關計劃。」直接否定了結婚生子一事。根據熊本熊的官方資料，他的性別是「男孩」，年齡為秘密，但都市傳說指他是5歲。若按大臣所言要結婚生子，便有違熊本熊的角色設定。

熊本熊被稱為熊本縣營業兼幸福部長，是熊本縣政府、設計師水野學以及知名編劇小山薰堂共同創造的吉祥物，在大量廣告及紀念品上都會見到其身影，深受大眾歡迎。

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責任編輯：楊子瑩