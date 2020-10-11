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【iPhone 12】蘋果iPhone勢將催動5G普及化　估計全球今年售出2.5億部5G手機

科技 18:37 2020/10/11

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iPhone勢加速5G手機普及 分析機構揭5G市場3大挑戰

調研機構Strategy Analytics日前發表研究報告指出，今年全球5G智能手機銷量會達到2.5億部，三大主要品牌，蘋果iPhone、華為和三星今年推動5G智能手機市場的增長，總計佔全球銷售三分之二。據該機構表示，今年5G機銷量將較去年的1800萬部大增13倍，而且，5G手機將會是今後未來10年智能手機市場的主要增長引擎。

Strategy Analytics亦指出，現在5G手機市場存在三大挑戰：1. 部分5G手機型號過於昂貴、2. 5G運營商網絡並不完整、3.疫情反覆，影響美國與歐洲等西方市場消費疲軟。

韓國作為首批5G推出應用的市場，近日就有不少消費者用回4G服務，參見下一頁

另一分析機構Canalys早前公布的預計，推測今年5G手機出貨量達2.78億部、其中中國市場將佔62%。

蘋果iPhone 12將於香港時間14日凌晨正式發布，總結至今傳聞，新iPhone 12系列包括iPhone 12、iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四種機款，全部都會支援5G網絡。發布會有機會推出包括HomePod Mini等其他蘋果產品。

近日多個廠牌先後推出新款5G手機，參見下一頁

責任編輯：周俊霖

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