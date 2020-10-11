【高銀財困】高銀金融折讓1%配股 集資近14億元

▲ 高銀宣布，擬折讓1%，以每股配售價1元配售近14億股。

高銀金融 （00530） 宣布，擬以每股配售價1港元配售最多約13.98億股，相當於擴大後已發行股本約16.67%。以高銀停牌前股價1.01元計算，折讓1%。本次配售預計集資近14億元，所得款項擬用作償還債務及集團一般營運資金。天泰金融為配售代理。

高銀表示，鑑於近期市況，董事認為配售事項為公司籌集資金以支持持續發展及業務增長的良機，符合公司及其股東整體利益。除進一步加強公司資本基礎及財務狀況外，配售事項亦將擴闊公司股東基礎及改善股份流通性。

配售完成後，潘蘇通及高銀環球控股持股將降至59.05%，其他公眾股東持股降至24.28%。

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編輯：陳健婷