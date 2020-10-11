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【麥當勞優惠】麥當勞VALUE MONDAY第15周　12元有板燒雞腿包！

理財智慧 18:31 2020/10/11

分享：

麥當勞繼續推出「Value Monday」電子優惠券，優惠來到第15周，同樣有總值逾200元的電子優惠券。10月12日至18日的優惠包括：12元板燒雞腿包、29元巨無霸超值套餐、以及超值套餐以4元加購蘋果批。麥當勞更預告周二13日將會有更多神秘優惠券。

【百佳大抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎明起接受登記　頭獎一分鐘免費掃貨（附抽獎連結及攻略）【下一頁

【著數優惠】Don Don Donki銅鑼灣店　10月最新優惠一覽【下一頁

其他10月12日至18日麥當勞App電子優惠券包括：

    點擊圖片放大
    +11
    +10

要留意，要使用以上優惠券，顧客需要下載麥當勞App，於付款前出示電子優惠券。

每次惠顧限使用一款優惠。每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從麥當勞App的「優惠券」中移除。

 

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責任編輯：楊子瑩

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