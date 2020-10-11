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【美國疫情】單日確診創近2個月新高 33州呈上升趨勢

環球社會熱點 17:51 2020/10/11

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新冠肺炎疫情全球大流行，美國上周五（9日）再增超過5.7萬宗新冠肺炎病例，創自8月中以來的單日確診新高。美國33州的新增病例錄得上升趨勢，傳染病專家福西更警告隨著秋冬季來臨，新冠肺炎疫情會加劇惡化。

特朗普恢復公開活動 醫生：無傳染風險 【下一頁】

特朗普稱已停藥並感覺強壯「我不喜歡服藥」【下一頁】

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國上周五再增加57,420宗新冠肺炎病例，是美國自8月14日增6.4萬宗病例之後，錄得的最高單日增幅。截至本港周日（11日）傍晚，美國已有超過771.8萬宗新冠肺炎病例，超過21.4萬人死亡。

美國東部、南部及中西部的疫情仍然升溫，約33州的新增病例呈上升趨勢。蒙大拿州、北達科他州、南達科他州及懷俄明州的確診增幅同創新高。

法國再創單日新高 增2.6萬宗確診 【下一頁】

西班牙對首都頒緊急狀態 德法奧地利嚴峻 【下一頁】

衛生專家指出隨著美國踏入秋冬季節，再加上流感季將近，憂慮新冠肺炎病毒會因而加速傳播。華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）早前更表示，他不滿意美國目前的新冠肺炎病例水平。

福西表示美國目前日增約4萬宗病例，但當民眾因應溫度降低而轉移至室内活動，疫情只會變得更嚴重。他表示美國疫情應回落至日增1萬宗的水平，才能令他滿意。

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責任編輯：鄭錦玲

美國單日確診創自8月中以來的新高，33州的新冠肺炎病例增幅錄得上升趨勢。

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