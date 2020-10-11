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【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」

即市財經 18:25 2020/10/11

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市傳螞蟻集團未必趕及在本月底前招股，專家提醒有閒資族或湧入iBond，令認購官債恍如幸運大抽獎。

螞蟻集團在港上市暫無期，市場料散戶的閒資將改為湧入通脹掛鈎債券（iBond 2020），為辛苦錢急覓好出路，專家料在全城熱爆下，捧場客最多或只分得3手（每手一萬元，相當於3萬元），遂建議追息族把注碼一拆二，部分多餘錢轉投港元定期存款，趁眼下市面至少仍有7個高息計劃超過兩厘，較此定息產品的「墊底息」為高。當中冠絕全城是集友7天短存享6厘，中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 也有4厘或以上的選擇；而龍頭滙豐更達5厘。

7個高息定存回報勝iBond，詳情可看下圖

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惟須注意的，無論是傳統銀行的大中小業界，抑或是虛擬銀行如富融銀行等，旗下超高息多具附帶條件，比方︰普遍是7天短存，而上述利率是以年息計；若攤開計算，實質回報較少。再者，滙豐及中銀等特惠息，要求先以兌換資金換作港元，扣除買賣差價後，實質落袋又再打折。專家亦提醒，正因螞蟻集團IPO暫無期，復添本港水浸，港銀或順勢掉頭鬥減定存息。

事實上，3個月港元拆息已連跌11天，僅報0.55厘，此拆息反映銀行資金成本，以及跨年錢。何況，金管局於周末再接錢，令總結餘突破2,800億元，下周二（10月13日）驟增至2,801億元，亦較去年僅得500多億元，年內急增逾2,000億元。

至於中長期港元定存息率，高息選擇可看下圖

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澳新銀行大中華區首席經濟師楊宇霆預計，不少中概股仍有意回歸到港上市，致令熱錢續湧港。

綜觀上周已有6間中小行鬥減港元息，包括大新 （02356） 、大眾銀行、招商永隆、集友、建行亞洲及華僑永亨。

美總統大選在即 專家螞蟻IPO或改期

市傳阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市進程由快轉慢，本來全城必抽新股螞蟻集團最快於9月底闖關，可是，直至上周五（10月9日），這巨無霸IPO尚未聆訊。而隨着11月3日美國大選倒數，分析料這重磅股或避開總統大選的過渡期，以免股市呈現劇震；況且，擅打中國牌的特朗普，擬把矛頭轉向內地的支付系統。

輝立證券企業融資經理陳英傑認為，今年iBond驟加保證年回報，由一厘倍增至兩厘「包底息」，在眼下超低息環境下，這類穩賺不賠的產品反應定必噓冚，即使政府把新債的發行總額由100億元，加碼至150億元；深信仍未能滿足市民的需求。

相關文章：【港元定期存款】1年港元定存最高1.02厘　跑輸iBond兩厘包底息

【港元定期存款】3港銀半年港元存息齊報1厘 無懼iBond加保證息率競爭

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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