【晶片股】中興通訊5G基站應用自研7納米晶片、股價升6%　中芯國際大升逾一成

▲ 中興通訊表示，在5G無線基站、交換機等設備的主控芯片上，中興自研的7納米芯片已實現市場商用，5納米還在實驗階段。

中興通訊 （00763） 副總裁李暉周日（11日）接受內地媒體訪問表示，在5G無線基站、交換機等設備的主控晶片上，中興自研的7納米晶片已實現市場商用，5納米還在實驗階段。中興股價今早彈升，半日報20元，升5.7%，成交1.9億元。

其他晶片股再炒起，目前僅投產14納米製程的中芯國際 （00981） 大升逾一成，半日報20.85元，升12.8%，成交19.82億元。

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中興今年6月曾經在公開平台表示，已規模量產7納米晶片，並就5納米晶片進行技術導入，令市場誤以為中興已具芯片製造能力，刺激其股價單日急漲21%。

中興其後澄清，公司只專注芯片設計，並不具備芯片生產製造能力，公司晶片的生產和製造依托全球合作夥伴進行分工生產，又指晶片的設計和製造需要全產業鏈通力合作，一直和產業鏈各方保持密切合作。

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編輯：陳健婷