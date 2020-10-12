  • 30°C
香港時間 : 20201012日 (一) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晶片股】中興通訊5G基站應用自研7納米晶片、股價升6%　中芯國際大升逾一成

即市財經 12:08 2020/10/12

分享：

中興通訊表示，在5G無線基站、交換機等設備的主控芯片上，中興自研的7納米芯片已實現市場商用，5納米還在實驗階段。

中興通訊 （00763） 副總裁李暉周日（11日）接受內地媒體訪問表示，在5G無線基站、交換機等設備的主控晶片上，中興自研的7納米晶片已實現市場商用，5納米還在實驗階段。中興股價今早彈升，半日報20元，升5.7%，成交1.9億元。

其他晶片股再炒起，目前僅投產14納米製程的中芯國際 （00981） 大升逾一成，半日報20.85元，升12.8%，成交19.82億元。

中芯飈逾一成 傳N+1芯片流片測試獲通過，詳情可見【下一頁】

中興今年6月曾經在公開平台表示，已規模量產7納米晶片，並就5納米晶片進行技術導入，令市場誤以為中興已具芯片製造能力，刺激其股價單日急漲21%。

中興其後澄清，公司只專注芯片設計，並不具備芯片生產製造能力，公司晶片的生產和製造依托全球合作夥伴進行分工生產，又指晶片的設計和製造需要全產業鏈通力合作，一直和產業鏈各方保持密切合作。

全球晶圓代工龍頭台積電9月營收、股價齊創新高，更多詳情請按【下一頁】

相關文章：

中興周末再聲明：不具備芯片生產製造能力　股價曾跌8%（第三版）

中興技術導入5nm芯片「舊聞」　股價全日狂升逾兩成（第五版）

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳健婷

香港股票 晶片 5G 中興通訊（00763）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日升近500點　習近平南巡深圳概念股炒上（不斷更新）

下一篇文章

【柏傲莊I】柏傲莊I 2日收7000票　新世界升逾2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今日（12日）下午1時起登記（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今日（12日）下午1時起登記（附詳情及連結）
【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？
【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？
【iPhone12】蘋果CEO Tim Cook年薪10億生活極簡樸 2300萬曾足夠做其鄰居（多圖）
【iPhone12】蘋果CEO Tim Cook年薪10億生活極簡樸 2300萬曾足夠做其鄰居（多圖）
【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市
【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」