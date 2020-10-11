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【晶片股】中興通訊：5G基站等已應用自研7納米晶片　正實驗5納米晶片

即市財經 17:27 2020/10/11

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中興通訊表示，在5G無線基站、交換機等設備的主控芯片上，中興自研的7納米芯片已實現市場商用，5納米還在實驗階段.

中興通訊 （00763） 副總裁李暉今日（11日）接受內地媒體訪問表示，在5G無線基站、交換機等設備的主控晶片上，中興自研的7納米晶片已實現市場商用，5納米還在實驗階段。

中興今年6月曾經在公開平台表示，已規模量產7納米晶片，並就5納米晶片進行技術導入，令市場誤以為中興已具芯片製造能力，刺激其股價單日急漲21%。

中興其後澄清，公司只專注芯片設計，並不具備芯片生產製造能力，公司晶片的生產和製造依托全球合作夥伴進行分工生產，又指晶片的設計和製造需要全產業鏈通力合作，一直和產業鏈各方保持密切合作。

全球晶圓代工龍頭台積電9月營收、股價齊創新高，更多詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

香港股票 晶片 5G 中興通訊（00763）

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