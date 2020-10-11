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【WFH】電腦上季出貨量增長10年最快　聯想增11%遜同業

即市財經 17:33 2020/10/11

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聯想(00992) 出貨量第三季最高，佔市場份額24.3%。

疫情促使更多人在家工作，市場調查機構Canalys發表的最新數據顯示，個人電腦銷售市場受惠。今年第三季度全球個人電腦出貨量為7920萬台，按年增長12.7%，為十年來增長最快，聯想 （00992） 出貨量繼續為全球第一，惟出貨量增長較行業平均為慢，在首5大品牌中僅排第4。

在第三季度全球PC出貨量排名前五的廠商中，聯想 （00992）  出貨量達1927萬台，按年增長11.4%，佔市場份額24.3%。

排名第2的惠普 （美﹕HPQ）出貨量按年增11.9%至1866萬台，市佔率達23.6%。

戴爾 （美： DELL）為唯一一家按年出貨減少的公司，出貨量為1199萬台，按年下降0.5%，佔市場份額15.1%。

排名第4、第5的蘋果（美：AAPL）和宏碁 （Acer）上季個人電腦出貨量分別為637.2萬台和563.8萬台，分別按年增長13.2%和15%。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 戴爾（美：DELL） 聯想集團（00992） 蘋果（Apple，美：AAPL） 桌面電腦 銷售 HP Acer Dell

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