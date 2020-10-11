  • 27°C
香港時間 : 20201011日 (日) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎明日（12日）起登記（附詳情及連結）

即市財經 19:20 2020/10/11

分享：

百佳3,200萬元「誠心賞你」大抽獎活動於10日12日至18日內登記。

百佳優惠出籠，百佳推出大抽獎，獎品總值3200萬元，而且人人可以參與，不用消費就能抽獎。百佳表示，參與抽獎不用到百佳消費，只要於周一（12日）至下周日（18日）期間於網上或以電話登記資料，包括有效香港手提電話號碼、出生月份及日期，即可參加「誠心賞你」大抽獎，有機會贏取100元超市現金劵，而百佳額外加碼推出10個「1分鐘掃貨」名額及3,000份「獨家為您賞禮品套裝」，共32萬名得奬者。

長和 （00001） 旗下連鎖超市百佳繼現金食物券計劃後，公布3,200萬元「誠心賞你」大抽獎活動詳情。

登記方法

1） 網站：smile.parknshop.com

2） 電話：3699 8822

按此看清登記詳情

    點擊圖片放大
    +5
    +4

值得留意是，「誠心賞你」大抽獎的參加者並不需要姓名及身分證號碼。百佳表示，得獎者將於10月29日至11月12日，經所登記的手提電話號碼分批獲短訊通知領獎事宜。

頭奬活動「1分鐘免費掃貨」暫定於12月6日於指定分店舉行，得奬者將由百佳客戶服務部致電通知。二奬及全城奬得奬者則需於11月2日至11月30日期間分批於全香港任何一間分店，出示得獎通知短訊並提供中奬的香港手提電話號碼、出生月份及日期便可兌換獎賞。

是次百佳「誠心賞你」大抽獎為第二期保就業計劃中，獲政府接納有關回饋市民的方案。

相關文章：【百佳現金券】百佳向27間社福機構派逾4000萬元現金食物券　逾20萬人受惠

【網絡熱話】百佳都出自家口罩？　百佳：並無生產該款口罩

【百佳惠康】政府：惠康凍價計劃難以監察、未能量化　不符回饋方案原則

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 

編輯：袁諾曦

香港股票 超市 百佳 長和（00001）

下一篇文章

【高銀財困】高銀金融折讓1%配股 集資近14億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？
【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？
【iPhone12】蘋果CEO Tim Cook年薪10億生活極簡樸 2300萬曾足夠做其鄰居（多圖）
【iPhone12】蘋果CEO Tim Cook年薪10億生活極簡樸 2300萬曾足夠做其鄰居（多圖）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【網絡熱話】38歲紫金礦業董事長夫人身世曝光　由車模晉身上流社會
【網絡熱話】38歲紫金礦業董事長夫人身世曝光　由車模晉身上流社會
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市
【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市