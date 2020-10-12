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百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今日（12日）下午1時起登記（附詳情及連結）

即市財經 09:13 2020/10/12

分享：

百佳3,200萬元「誠心賞你」大抽獎活動於10日12日至18日內登記。

連鎖超市百佳優惠出籠，百佳推出大抽獎，獎品總值3200萬元，而且人人可以參與，不用消費就能抽獎。百佳表示，參與抽獎不用到百佳消費，只要於周一（12日）至周日（18日）期間於網上或以電話登記資料，包括有效香港手提電話號碼、出生月份及日期，即可參加「誠心賞你」大抽獎，有機會贏取100元超市現金劵，而百佳額外加碼推出10個「1分鐘掃貨」名額及3,000份「獨家為您賞禮品套裝」，共32萬名得奬者。

長和 （00001） 旗下連鎖超市百佳繼現金食物券計劃後，公布3,200萬元「誠心賞你」大抽獎活動詳情。

登記方法

1） 網站：smile.parknshop.com

2） 電話：3699 8822

按此看清登記詳情

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值得留意是，「誠心賞你」大抽獎的參加者並不需要姓名及身分證號碼。百佳表示，得獎者將於10月29日至11月12日，經所登記的手提電話號碼分批獲短訊通知領獎事宜。

頭奬活動「1分鐘免費掃貨」暫定於12月6日於指定分店舉行，得奬者將由百佳客戶服務部致電通知。二奬及全城奬得奬者則需於11月2日至11月30日期間分批於全香港任何一間分店，出示得獎通知短訊並提供中奬的香港手提電話號碼、出生月份及日期便可兌換獎賞。

是次百佳「誠心賞你」大抽獎為第二期保就業計劃中，獲政府接納有關回饋市民的方案。

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編輯：袁諾曦

香港股票 超市 百佳 長和（00001）

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