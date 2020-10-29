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【百佳抽獎】百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今公布抽獎結果　首批得獎者逾10萬個

即市財經 06:14 2020/10/29

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百佳3,200萬元「誠心賞你」大抽獎活動，將於周四公布抽獎結果。

連鎖超市百佳推「誠心賞你」大抽獎網上登記已經結束。百佳抽獎號稱，獎品總值3200萬元，而且人人可以參與，不用消費就能抽獎。百佳抽獎網上登記早前已完結，首批抽奬結果將於周四（29日）公布，得獎者約10.7萬人，百佳抽獎得獎者均可獲短訊通知。是次「誠心賞你」百佳抽獎，有機會贏取100元百佳超市現金劵，而百佳抽獎另外加碼推出10個「1分鐘掃貨」名額及3,000份「獨家為您賞禮品套裝」，共32萬名得奬者。

未滿18歲可否登記百佳抽獎？詳見【下一頁】

長和 （00001） 旗下連鎖超市百佳繼現金食物券計劃後，公布3,200萬元「誠心賞你」大抽獎活動詳情。

按此看清百佳抽獎公布結果日期詳情

    點擊圖片放大
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值得留意是，「誠心賞你」大抽獎的參加者並不需要姓名及身分證號碼。百佳表示，得獎者將於10月29日至11月12日，經所登記的手提電話號碼分批獲短訊通知領獎事宜。

百佳抽獎逾10萬人排隊都無死機，究竟原因是甚麼？【下一頁】

頭奬活動「1分鐘免費掃貨」暫定於12月6日於指定分店舉行，得奬者將由百佳客戶服務部致電通知。二奬及全城奬得奬者則需於11月2日至11月30日期間分批於全香港任何一間分店，出示得獎通知短訊並提供中奬的香港手提電話號碼、出生月份及日期便可兌換獎賞。

是次百佳「誠心賞你」大抽獎為第二期保就業計劃中，獲政府接納有關回饋市民的方案。

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編輯：袁諾曦

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