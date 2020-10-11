【歐洲第二波疫情】法國再創單日新高 增2.6萬確診

歐洲第二波新冠肺炎疫情嚴峻，法國的單日確診記錄創新高，再增超過2.6萬宗新冠肺炎病例。面對新冠肺炎疫情持續升溫，法國政府宣布里昂等四個城市列為最高戒備狀態，要求這些城市的酒吧停業。

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法國連續兩日的單日確診新冠肺炎病例突破2萬宗，法國衛生部門指該國上周六（10日）再增26,896宗，累計增至71.9萬宗病例。法國也再增54名新冠患者死亡，累計有32,684人死亡。

目前法國的年輕人感染數字持續增長，兒童及長者等脆弱群體也遭疫情波及。新冠患者佔巴黎地區約4成的深切治療部床位，於全國則佔超過四分之一的深切治療部床位。

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根據當局的定義，如該地區的新冠肺炎發病率達每10萬人250宗病例，而且新冠肺炎患者佔醫院深切治療部30%的床位，就會列為最高戒備狀態。

法國由上周六起，將里爾、里昂，格勒諾布爾和聖艾蒂安四個城市列為最高戒備狀態，要求體育館和酒吧須關閉，至於巴黎及馬賽等城市較早前已採取同類措施。

法國衛生部長韋朗（Olivier Véran）上周於記者會表示，法國的疫情仍不斷惡化，警告圖盧茲和蒙彼利埃等城市也有機會列為最高戒備狀態。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 法國的單日確診記錄創新高，再增超過2.6萬宗新冠肺炎病例