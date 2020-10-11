【百佳大抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎明起接受登記　頭獎一分鐘免費掃貨（附抽獎連結及攻略）

百佳超級市場推出「誠心賞你」大抽獎，將於明天起至18日期間於網上或以電話登記簡單資料，毋須消費，即可參與抽獎，贏取32萬份獎品，10個頭獎名額可以獲100元百佳現金卷及一分鐘免費掃貨。

「誠心賞你」大抽獎毋須身份證登記，亦毋須消費，而且不設年齡限制，即小童也可以參加，只要有有效香港手提電話號碼、出生月份及日期便可。

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登記抽獎時間：

2020年10月12日下午1時正至2020年10月18日晚上11時59分59秒

登記方法：

參加者需憑香港手提電話號碼、出生月份及日期登記抽奬

得獎者將會於2020年 11 月12日或之前經所登記之手提電話號碼獲短訊通知領獎事宜

獎品詳情：

頭奬：$100百佳現金券及一分鐘免費掃貨 (共10名) 二奬：$100百佳現金券及獨家為您賞禮品套裝 (共3,000名) 全城奬：$100百佳現金券(共316,990名)

百佳將於10月23日抽獎，得獎者將於2020年10月29日至11月12日經所登記之手提電話號碼分批獲短訊通知領獎。獲頭獎一分鐘免費掃貨以有專人致電通知，並將於12月6日在指定分店舉行。

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責任編輯：楊子瑩