【滙豐開戶】滙豐推手機開投資戶口服務　6個步驟可完成

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虛擬銀行陸續開業後，本地傳統銀行龍頭滙豐屢出手迎擊，繼早前宣布將取消26項基本銀行服務收費、本月推「滙豐One」新綜合理財戶口品牌，最新宣布即日起接受滙豐個人銀行用戶毋須到分行，使用手機就可遙距開立投資戶口，當中僅需6個步驟。
滙豐表示，用戶登入滙豐流動理財應用程式後，年滿18歲或以上及現居於香港的滙豐客戶都可利用App 6個步驟開立投資戶口，6個步驟包括：
滙豐10月27日推「滙豐One」戶口 新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣，詳情可見【下一頁】
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費 推新理財戶口「滙豐One」，詳情可見【下一頁】
滙豐表示，當投資戶口啟動後，已完成風險取向問卷的客戶將能夠透過該行所有服務渠道，包括流動理財、個人理財、電話理財、投資全速易應用程式及分行，涉足不同類型的投資產品及服務，包括股票、單位信託基金、債券、結構性產品和FlexInvest靈活智投。
滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr），提升數碼銀行服務後，客戶只需使用手機就可以管理財富，不論是開設銀行戶口和投資戶口，或者是進行風險承受能力測試及投資不同產品都能一一辦妥。
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編輯：麥德銘