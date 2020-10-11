【網絡安全】保安專家：港企安全意識仍不足　難應付黑客　雲端安全成為未來焦點

▲ FireEye北亞區副總裁徐海國強調，黑客入侵難以100%避免，但如果在黑客真正發動攻擊之前發現，仍可將影響減至最低。（黃建輝攝）

疫情加速企業數碼轉型，同時增加網絡保安的風險。資訊保安業界人士評論指，港企保安的意識近年雖然已有改善，仍不足以應付日益複雜的黑客攻擊，特別是在家工作等新形態的工作模式下，員工對防範釣魚等攻擊的敏感度仍不夠。專家又預計，企業增加使用雲端，相關保安議題會是日後的焦點，呼籲企業要盡早準備。

FireEye北亞區副總裁徐海國分享，疫情爆發後，不法分子利用口罩銷售、疫苗消息等為餌，透過社交媒體或電郵進行網絡釣魚攻擊，從而收集用戶重要資訊或散布不良檔案。「對黑客來說，最重要仍是找到一個吸引人的題材，誘騙用戶。」他續指，在家遙距工作下，不少用戶電腦要連上家居網絡，又或使用公司電腦進行私人事務，網絡保護水平難免較弱，「這並非不可避免的，但疫情來得太急，為黑客帶來機會。」

企業大幅增加採用雲端技術，但對雲端的保安意識卻嚴重不足，而且雲端保安與傳統的企業數碼安全概念上有一定差異。徐海國舉例，用戶會誤以為公共雲會對企業數據有充足保謢，但如果企業不處理好自家的保安問題，黑客仍可透過各種保安漏洞取得如密碼權限等資訊，以存取公共雲上的數據，甚至更改設定，而公共雲供應商所能做的非常有限。「企業對這方面僅是開始注意，恐怕要到有重大事故爆發，問題才會真正獲得重視。」

▲ 雲端安全注意事項 （製圖：經濟日報）

他續指，混合雲環境成為趨勢，雲與雲之間的設定更為複雜，有潛在被攻擊漏洞，「未來一定會發生嚴重事故。」他預測，黑客有可能透過攻擊雲端以奪取客戶數據，又或癱瘓企業運作；「只要企業用戶有充足的保安資訊，了解如何設定雲端或修補漏洞，這種風險是可避免的。」

港缺事故罰則 企業難有決心

徐認為，港企數碼保安的意識雖已較數年前增強，但處理威脅情況未見有太大好轉，「近日亦有不少公司揭露被黑客成功攻擊，這些危機不會一下子就消失。」他解釋，早年多間大企接連爆發資訊外洩事故，管理層警覺性確實有所提高，惟香港法例並沒有列明發生外洩事故後的後果與罰則，企業欠缺充足的準備與決心，「很多時候公司只出來道歉便了事，部分消費者亦很善忘，相比數據安全仍然更關注產品價格。」然而，由於澳洲、新加坡等地重視企業數碼保安，亦影響企業對數碼保安的預算，「相比下，香港仍是較視乎企業的自發性。」

記者：周俊霖