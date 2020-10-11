【港版健康碼】廠商會楊立門：健康碼在港推行難度高　需中央高度集權

▲ 中華廠商會行政總裁楊立門表示，在港推行健康碼的難度高。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，重啟關口往來似乎遙遙無期。 中華廠商會行政總裁楊立門表示，在港推行健康碼的難度高。

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楊立門雖然支持在港推行健康碼，不過坦言難度高。他解釋，「健康碼」必須有大規模強制檢測配合，或是強制某幾個高風險行業做檢測。不過，目前港人對此有反彈，質疑「健康碼」成效和私隱問題，因此需要中央高度集權的地方才能有效推行，看不到香港有相關基礎。楊認為，除了中國外，世上沒有地方可以做得到「健康碼」。

香港經濟「內循環」？

楊立門又表示，商界對於未來一年經濟預期也比較悲觀。他相信疫情完成清零十分困難，惟關口人員往來必須有序恢復。故楊建議，港府可盡快與中國商討推出快速測試，以恢復正常人流及推動本港消費。同時，他又指政府需要思考如何協助本港經濟「內循環」，以本地市場為本。

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責任編輯：葉泳珊