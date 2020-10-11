【iPhone12】年年半價換新iPhone？　蘋果香港註冊「iPhone for Life」商標

▲ 蘋果在香港註冊「iPhone for Life」商標，引來猜測蘋果在香港推出年年半價換新iPhone 計劃

蘋果（Apple，美：AAPL）香港時間本周三舉行發布會，iPhone 12料為當中主角，iPhone擁躉或留意考慮再花數千元升級。蘋果早年在美國、中國內地兩大市場已推出「iPhone 年年煥新計劃（iPhone Upgrade Program）」服務，供用戶每年半價價錢更換最新型號iPhone。有外媒發現，蘋果今年9月已在香港註冊「iPhone for Life」商標，涉及零售、通訊、金融相關服務，引外界猜測蘋果考慮在香港部署推出同類iPhone 年年升級服務，惟計劃名稱與同類計劃不盡相同。

圖解蘋果年年換新iPhone 計劃

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《Patently Apple》網站報道，蘋果9月4日在香港提交申請註冊「iPhone for Life」商標，名稱與美國iPhone升級計劃「iPhone Upgrade Program」不同。蘋果在阿聯酋、墨西哥市場，與零售、金融機構有註冊同一商標，用於iPhone分期付款計劃，與年年換新iPhone 的計劃有異，而其他有同類年年換新的地區大多沿用「iPhone Upgrade Program」名稱。

據蘋果中國內地網站，用戶有意加入「iPhone 年年煥新計劃」，需購買任意一款 iPhone 11、iPhone 11 Pro 或 iPhone 11 Pro Max，並在同一筆交易中加購 AppleCare+ 服務計劃，即可加入其中，有關計劃僅在中國大陸境內的 Apple Store 零售店提供。

iPhone 12傳聞定價和造型

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