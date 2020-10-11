【臨時檢測中心】灣仔及葵青臨時檢測中心已啟用　免費檢測毋須預約（附地址及流程）

本港的新冠疫情反覆，今日（11日）新增7宗確診個案，當中4宗為本地感染。政府日前決定針對近日出現社區爆發群組的地點，在灣仔、葵青、九龍城、油尖旺四區各設立一所臨時檢測中心，其中灣仔及葵青區的臨時檢測中心已啟用，市民毋須預約即可免費檢測。位於九龍城區啟德社區會堂及油尖旺區梁顯利油麻地社區中心將於明天開始投入運作。

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灣仔臨時檢測中心 港灣道體育館（灣仔港灣道27號）

即日至10月14日：上午8時至下午1時30分；下午2時30分至晚上8時

採樣及檢測服務將由華大基因提供，預計每日檢測量為1 000個樣本。

葵青臨時檢測中心 石籬社區會堂（葵涌大白田街2號）

即日至10月14日：上午8時至下午1時30分；下午2時30分至晚上8時

採樣及檢測服務將由香港分子病理檢驗中心提供，預計每日檢測量為1,000個樣本。

市民到達臨時檢測中心後，須出示有效身份證明文件，及提供電話號碼作登記。完成登記後，當值醫療或護理訓練的人員會為他們採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

檢測結果呈陰性的人士會在採集樣本後約2至3日內，由登記的電話號碼收到電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案將立即交由衞生署衞生防護中心跟進。

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責任編輯：楊子瑩