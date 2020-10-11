【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）

百佳超級市場推出「誠心賞你」大抽獎，市民只需於10月12日至18日期間於網上或以電話登記簡單資料，即可參與抽獎，有機會贏取100元超市現金劵；超市現金劵連同豐富獎賞總值超過3,200萬元。

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由明日至18日起，市民可於於網上或以電話登記簡單資料，參加者只須憑有效香港手提電話號碼、出生月份及日期，並不需要姓名及身分證號碼即可參加「誠心賞你」大抽獎，有機會贏取港幣100元超市現金劵；百佳更額外加碼推出10個「1分鐘掃貨」名額及3,000份「獨家為您賞禮品套裝」。抽獎活動將於 2020 年 10 月 23 日由電腦隨機抽出32萬名得奬者，超市現金劵連同豐富獎賞總值超過3,200萬元。

網上登記連結：smile.parknshop.com

活動熱線：3699 8822

百佳指，越早登記並非越大機會得獎，登記期長達7日 ，籲市民無需著急。得獎者將於2020年10月29日至11月12日經所登記之 手提電話號碼 分批獲短訊通知領獎事宜，頭奬活動「1分鐘免費掃貨」暫定於2020年12月6日於指定分店舉行，得奬者將由百佳客戶服務部致電通知；二奬及全城奬得奬者只需於2020年11月2日至11月30日期間分批於全香港任何一間分店出示得獎通知短訊並提供中奬之香港手提電話號碼、出生月份及日期即可兌換獎賞。

更多有關抽獎及領獎詳情可瀏覽活動網頁 。

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責任編輯：葉泳珊