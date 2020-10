【特朗普確診】特朗普恢復公開活動 醫生：無傳染風險

美國總統特朗普確診新冠肺炎不足兩周,宣布已停止服藥,更於白宮再次舉行集會發表演説。特朗普主診醫生康利(Sean Conley)表示,特朗普目前已無傳播新冠病毒的風險,但未有透露特朗普近期是否有接受檢測。

特朗普(Donald Trump)上周六(10日)於白宮露台發表簡短演説,他在演説期間除下口罩。當時約有數百名支持者聚集於白宮草坪,仍有部分人不戴口罩出席活動。據悉,白宮不強制要求參加者接受新冠病毒檢測,也不實施社交距離措施防疫,令人憂慮活動會進一步播疫。

特朗普的主診醫生康利發表備忘錄,指出特朗普出現新冠肺炎症狀已有10天,已有超過24小時未出現發燒,而且所有症狀都獲得改善。

康利更表示特朗普目前沒有傳播病毒的風險:

獲得的各種先進測試表明,(特朗普)不再有病毒主動複製的跡象。

(The assortment of advanced diagnostic tests obtained reveal there is no longer evidence of actively replicating virus.)