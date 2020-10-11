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【特朗普確診】特朗普恢復公開活動 醫生：無傳染風險

環球社會熱點 15:06 2020/10/11

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美國總統特朗普確診新冠肺炎不足兩周，宣布已停止服藥，更於白宮再次舉行集會發表演説。特朗普主診醫生康利（Sean Conley）表示，特朗普目前已無傳播新冠病毒的風險，但未有透露特朗普近期是否有接受檢測。

特朗普稱已停藥並感覺強壯「我不喜歡服藥」【下一頁】

特朗普（Donald Trump）上周六（10日）於白宮露台發表簡短演説，他在演説期間除下口罩。當時約有數百名支持者聚集於白宮草坪，仍有部分人不戴口罩出席活動。據悉，白宮不強制要求參加者接受新冠病毒檢測，也不實施社交距離措施防疫，令人憂慮活動會進一步播疫。

特朗普的主診醫生康利發表備忘錄，指出特朗普出現新冠肺炎症狀已有10天，已有超過24小時未出現發燒，而且所有症狀都獲得改善。

染疫特朗普堅拒視像辯論 第二場辯論宣告取消 【下一頁】

康利更表示特朗普目前沒有傳播病毒的風險：

獲得的各種先進測試表明，（特朗普）不再有病毒主動複製的跡象。

（The assortment of advanced diagnostic tests obtained reveal there is no longer evidence of actively replicating virus.）

但康利在備忘錄並無透露特朗普近期是否有再進行檢測，也沒有說明特朗普目前是否仍要接受特定治療，未有證實特朗普已對新冠病毒呈陰性反應。

特朗普重啟競選活動，料將於周一（12日）出席佛羅里達州集會，更計劃分別於周二（13日）及周三（14日）到訪賓夕法尼亞州及愛荷華州。

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責任編輯：鄭錦玲

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