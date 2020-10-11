  • 30°C
香港時間 : 20201011日 (日) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬

環球政經 15:09 2020/10/11

分享：

中國疫情最嚴峻時，限制口罩出口，全球一罩難求，不少人靠賣口罩發達。最近，國內網上朋友圈就流傳一個跟風投資口罩工場，結果輸光1,700萬的故事。

【新冠肺炎】美國養殖場爆發疫情　逾萬隻水貂染疫亡，詳情請按【見下頁

話說，有位東莞後生仔，本身做開新能源電池生意，眼見年初疫情肆虐，全世界盲搶口罩，生產口罩猶如印銀印，於是聯合幾個朋友夾1,700萬元人民幣，準備開口罩工場，實行大幹一場。

他的計劃是，工場的最大產能每日生產100萬個口罩，照當時計法，5日可能回本，那怕利潤賺少一半，至少在10至15日內回本。

【新冠肺炎】袁國勇：若不針對高危點預防　冬天疫情恐逾萬確診逾千死亡，詳情請按【見下頁

誰不知，當局突然提高對口罩出口的檢測和檢疫，令訂單量大減，幾百萬個口罩積壓在倉庫，本來每頓賣84萬元人民幣的熔噴布最後跌剩十分一價錢，生產設備亦只能拆散當垃圾賣掉，可謂血本無歸。

他說：「基本像我們虧損得渣都沒有的還有很多，因為整個市場崩盤沒有預兆，所以大家都反應不及時。」

最後，1,700萬買來的教訓是「前人賺得盤滿缽滿、後人淪為市場炮灰」，「專業的人做專業的事」。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

中國 口罩 疫情

下一篇文章

【新冠肺炎】美國養殖場爆發疫情　逾萬隻水貂染疫亡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站　搭過地鐵返工就知點解
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
傳蘋果在港推iPhone換新計劃 可以半價升級新iPhone
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO