【新冠肺炎】搭錯順風車　學人做口罩兩個月蝕1700萬

中國疫情最嚴峻時，限制口罩出口，全球一罩難求，不少人靠賣口罩發達。最近，國內網上朋友圈就流傳一個跟風投資口罩工場，結果輸光1,700萬的故事。

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話說，有位東莞後生仔，本身做開新能源電池生意，眼見年初疫情肆虐，全世界盲搶口罩，生產口罩猶如印銀印，於是聯合幾個朋友夾1,700萬元人民幣，準備開口罩工場，實行大幹一場。

他的計劃是，工場的最大產能每日生產100萬個口罩，照當時計法，5日可能回本，那怕利潤賺少一半，至少在10至15日內回本。

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誰不知，當局突然提高對口罩出口的檢測和檢疫，令訂單量大減，幾百萬個口罩積壓在倉庫，本來每頓賣84萬元人民幣的熔噴布最後跌剩十分一價錢，生產設備亦只能拆散當垃圾賣掉，可謂血本無歸。

他說：「基本像我們虧損得渣都沒有的還有很多，因為整個市場崩盤沒有預兆，所以大家都反應不及時。」

最後，1,700萬買來的教訓是「前人賺得盤滿缽滿、後人淪為市場炮灰」，「專業的人做專業的事」。

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記者：林衛