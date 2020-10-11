【新冠肺炎】美國養殖場爆發疫情　逾萬隻水貂染疫亡

新冠肺炎全球肆虐，多國疫情仍未受控。美國猶他州、威斯康星州和密歇根州的農業部門日前相繼證實，當地水貂養殖場暴發新冠疫情，已有逾萬隻水貂因病死亡。

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據美國媒體報導，猶他州3個縣的9間水貂養殖場暴發新冠疫情，過去半個月已有8,000多隻水貂因此死亡。威斯康星州和密歇根州農業部門也先後證實，當地養殖場出現水貂感染新冠病毒的情況。

最初研究顯示，水貂很可能是被養殖場工人傳染，由人類傳染給動物。目前仍未見反向傳播案例，即水貂將病毒傳染給人類的科學依據。

猶他州是美國第一個爆發水貂感染新冠病毒的州，在8月14日發現有關情況，當地衛生防疫部門當時對出現疫情的水貂養殖場實施隔離措施，但未進行大規模撲殺。

早前，歐洲國家丹麥、荷蘭和西班牙等都出現過養殖場裡的水貂大規模感染新冠病毒的情況。

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責任編輯：楊子瑩