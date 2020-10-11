【樓市熱話】大圍站上蓋「柏傲莊」矚目　網民：大圍站媲美大阪梅田站

新世界（00017）大圍站上蓋「柏傲莊」公布首張價單，入場費僅約628.9萬元，十分矚目，昨日（10日）首度開放示範單位已現長長人龍，今日開始不足半小時已截龍，等候時間長達8小時。如此受注目的項目，早前有網民出帖指，大圍站有如日本大阪梅田超級車站，更會取代太古城，問一眾網民是否同意。

柏傲莊價單： ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【柏傲莊價單】大圍站上蓋「柏傲莊」最平630萬 投資自住首選？（附一至三房入場價）【下一頁】

【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站 搭過地鐵返工就知點解【下一頁】

有網民回應指，說法太誇張，認為只是地鐵站上蓋的新樓盤，「始終唔係市區，除咗新商場，嗰區其他地方仲好殘舊。」有網民亦指，兩地是「蚊髀同牛髀」。也有網民認為，出帖者應想指大圍是「三綫匯聚」交通方便，有東鐵綫、沙中綫及馬鞍山線綫，不明為何會以只有一條港島綫的太古城去比較，「如果想比屋苑就應該用整體屋苑的各項因素而去比較，而不是只講交通！」

不過有大圍當區居民則表示，大圍區交通方便，「我住富嘉出九龍灣20分鐘、其實係去港九新界都方便、當然各區有各區好啦！」

有心水清網民針對香港的樓價仔細分析，表示並非以交通的匯聚為重點，認為有人指大圍如大阪梅田，即代表該區方便，有一定價值，但不代表是大部分人想住的地方，「人多繁囂、環境雜亂，如環境猶如旺角，大部份人都未必想住」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩