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【宏觀中國】出國轉內遊　民宿訂單量恢復九成

環球政經 13:38 2020/10/11

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「Staycation」成了出遊的替代品，放諸四海皆準，國內旅遊同樣受惠出國限制，一下子復甦起來。剛過去的國慶長假期，全國接待旅客人次基本已回復疫前的七、八成，在很多地方仍然實施社區隔離措施的情況下，有此表現應當飲得杯落。

【宏觀中國】下半年經濟增速見六　瑞銀：復甦範圍持續擴大，詳情請按【見下頁

國內旅遊迅速回暖，皆因各國實施入境限制，根本無法出國旅遊，只好出境轉內遊。據內地報道，酒店民宿出現「一房難求」的現象，民宿行業更勝去年同期表現。

可能有人會說，民宿一般租金低於酒店，切合目前的消費者勒緊褲頭的環境。然而，據了解，高端的民宿同樣搶手，引述報道指，位於寧夏中衛市的黃河宿集自5月至今入住率一直在100%，基本都要提前兩個月預訂。

【疫市贏家】5年內數目翻1倍　UNIQLO中國門市數首超日本，詳情請按【見下頁

由此可見，國內遊客反而追求特色民宿。數據顯示，「十一」期間，國內民宿整體預訂已恢復至去年同期的91%，單是10月4日民宿下單量達到去年同期的150%。其中，鄉村民宿表現出奇地好，平台預訂量按年增長20%。

價格方面，根據馬蜂窩旅游的數字，「十一」期間民宿客單價按年升33%，酒店客單價按年升25.7%。

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記者：林衛

國慶 中國 行業 酒店

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