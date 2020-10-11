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【新冠肺炎】袁國勇：若不針對高危點預防　冬天疫情恐逾萬確診逾千死亡

環球政經 12:54 2020/10/11

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香港的新冠肺炎疫情持績，港大醫學院的數據顯示，本地的病毒有效繁殖率由0.4至0.5回升至1，即每名確診者可感染1人，反映社區爆發的機會超越警戒線。港大微生物學系講座教授袁國勇今日出席電台節目時表示，本港過去未有連續14日以上出現零本地確診個案，仍處於第三波疫情。他指，若不針對高危點做好預防措施，冬天疫情隨時有過萬人染病及過千人死染疫亡。

【新冠肺炎】預料將再爆下一波疫情 港大教授促關閉酒吧等場所【下一頁

【美國大選】醫生指可停止隔離 特朗普除口罩現身「感覺很好」【下一頁

袁國勇表示，現時首要做好邊境管制，控制源頭，若要防止病毒在社區擴散，就要在食肆、酒吧、街市、院舍和教會等高危點需要做好控制。他提及早前到蘭桂坊視察時發現，政府提出的防疫措施，落實方面有問題，酒吧沒有嚴格執行最多4人一枱的人數限制，顧客脫下口罩後說話及行來行去，擔心容易將病毒散播至社區。

袁國勇又提到新冠肺炎疫苗的問題，估計最快要明年6、7月才有最安全有效的疫情抵達香港，9至10月才能全民接種，呼籲市民要繼續做好個人防護措施。他又建議，市民應拍照紀下每日都的行程，包括乘搭過的交通工具及到訪的食肆，以便衞生防護中心追蹤患。

 

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責任編輯：楊子瑩

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