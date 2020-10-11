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【宏觀中國】下半年經濟增速見六　瑞銀：復甦範圍持續擴大

股樓投資 13:00 2020/10/11

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最近，國內公布的經濟數據大多好過預期，確實增強了市場對中國經濟反彈的信心。瑞銀發表報告指，強勁的數據進一步強化其觀點，即下半年經濟按年增速將達5.5%至6%。

【摩笛吹奏】大摩估領展打破慣例 上市15年首次減派中期息，詳情請按【見下頁

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆指，投資和出口是第二和第三季中國經濟V型反彈的主要驅動力，而消費復甦可能成為第四季增長的主要推動力。

隨着8月社會消費品零售轉為正增長，預期第四季將會加速反彈。該行指，國內已基本控制疫情，保持社交距離的措施進一步放鬆，故消費應會加速回升，尤其服務業。

舉例，電影院上座率限制自9月25日起由50%放寬痓75%，至9月上座率已回復至接近去年同期的水平。該行又引述麥肯錫調查，有70%的受訪者計劃在9至12月旅遊，表明旅遊可能很快回升至疫情前的水平，這將提振國內旅行相關與酒店的需求。

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此外，出口表現也超預期，8月出口按年增長加速至9.5%。除了抗疫相關物資有強勁增長外，外需回升亦提振了整體出口。該行預期，出口向好的態勢將維持數月，下半年出口有望實現個位數增長。

由於洪水影響消退，加上豬肉價格增速大幅回落，居民消費價格指數（CPI）再度放緩，瑞銀估計CPI全年平均值為2.5%，遠低於政府3.5%的目標。同時，由於低基數效應及經濟持續復甦，今年餘下時間的工業品出廠價格指數（PPI）降幅應進一步收窄，預期全年平均值約為零。

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記者：林衛

瑞銀 中國 CPI PPI 經濟

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