【港股追蹤】復市未大舉撈貨　北水繼續圍爐科技股

A股在上周五（9日）復市，南北向資金恢復開通，單看資金流向，北向資金顯著活躍得多，單日淨流入金額達135.9億元人民幣。反之，來自港股通的南向資金只有37.7億元人民幣，不及外資的三分一。

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或許，港股在A股休市期間，連日造好，不少股份都有可觀的升幅，所謂好漢不吃眼前虧，索性睇定再部署，甚至趁高位沽貨。

好像，比亞迪（01211）和信義光能（00968）之前股價大幅攀升，北水趁復市即賣出套現，信義光能在上周五錄得6.75億元淨流出，拖累股價下跌10.1%，報13.66元。

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總的來說，科技股仍然得到北水的青徠，騰訊（00700）、美團點評（03690）、小米集團（01810）繼續錄得淨流入，其中美團有15.2億元流入，也多於騰訊的6億元。

就連中芯（00981）、平安好醫生（01833）及金蝶（00268）也不放過，股價破頂的金蝶，單日便有2.9億元流入，報23.15元。

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記者：林衛