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【疫市贏家】5年內數目翻1倍　UNIQLO中國門市數首超日本

股樓投資 11:00 2020/10/11

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隨着中國有效控疫，並且順利復工復產，有外資也開始加大在國內的投資。好像快消服裝品牌UNIQLO自6月起恢復開店，截至8月底，中國門市數目已超過日本的直營店數目，可見公司對中國前景充滿信心。

【ETF】本港首個房託ETF下周上市 每手入場費3900元，詳情請按【見下頁

UNIQLO母公司迅銷集團（06288）會長兼社長柳井正接受日經新聞訪問時稱：「中國有13億人口，估計能開3,000家門市！」

資料顯示，8月底UNIQLO中國門市數量已達到767家，首次超過日本直營店數量（764家）。迅銷表示，自發現中國疫情在6月基本平息後，便以每月平均新開7家門市的速度，擴大在中國的銷售網絡，相比2015年8月的387家門市，在5年內門市數量增加了1倍。

【美股分析】高盛策略師警告：政經前景不明朗　美股大選前有機會大跌，詳情請按【見下頁

事實上，迅銷在大中華區市場的增長相當迅速，2019年度來自大中華地區的收益總額達5,025億日圓，按年增長14.3%，經營溢利為890億日圓，按年增長20.8%，遠好於日本市場的表現。

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記者：林衛

中國 UNIQLO 外資 疫情

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