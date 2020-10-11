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【至叻板塊】落注拜登勝選？　再生能源板塊搶閘跑出

股樓投資 10:00 2020/10/11

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美股反覆上漲，樂觀情緒掩蓋了市場各種不確定因素。港股在10月5至9日的一周累計上升660點，企穩在24000點以上。風險胃納改善，資金也明顯四出搵嘢炒。

傳政府將推中環電子道路收費 初步計劃朝8晚8實施，詳情請按【見下頁

過去的一周，港股表現至叻的五大板塊按次序為光伏、手機零件、玻璃、風電及電力設備，累計平均漲幅介乎6.8%至25.7%。

若細心一看，不難發現五個板塊之中，有四個直接或間接跟再生能源有關，光伏和風電就不用多說，玻璃板塊主要得益於光伏玻璃，其中的福萊特玻璃（06865）一周大升23.6%，而電力設備因涉足再生能源機組，亦間接受惠。

【新冠肺炎】預料將再爆下一波疫情 港大教授促關閉酒吧等場所，詳情請按【見下頁

事實上，不止港股炒再生能源概念，由於美國民主黨的總統候選人拜登的民調節節領先，市場開始炒定綠色經濟概念，美國光伏板塊同樣造好，多少對拉動港股有刺激作用。

香港的光伏板塊上周平均漲幅為25.7%，以硅片製造商陽光能源（00757）表現最標青，一周竟勁升51.8%。另外，卡姆丹克（00712）、協鑫新能源（00451）和保利協鑫（03800）也有兩成以上的升幅。

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記者：林衛

電力 協鑫新能源（00451） 陽光能源（00757） 福萊特玻璃（06865） 概念 香港股票

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