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【WFH】Microsoft推新政 准員工永久在家工作

環球社會熱點 18:29 2020/10/10

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【WFH】Microsoft推新政 准員工永久在家工作

以如今的通訊科技，絕對有條件讓員工在家（WFH），卻一直停留於慨念層面，新冠疫情令WFH變成必須，愈來愈多企業發現WFH切實可行，帶來契機。微軟（Microsoft）宣布，只要部門主管同意，容許員工長期在家工作。

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Microsoft發聲明，宣布員工若獲主管許可，可長期在家工作，若每周在家工作時間不多於一半，更無須申請。選擇永久在家工作的人員，於辦公室所獲分配座位會被取消，但仍可使用公用的設備。

Microsoft指，部分可完全不回辦公室的職位，員工可申請國內調遷，甚至搬到海外，但薪金會按地區標準有所調整；Microsoft補充指，部分職位始終需要回公司，如工作涉及硬件實驗室、數據中心等。

微軟人力資源主管Kathleen Hogan稱，新冠病毒疫情迫使大家以新方式思考、工作及生活，將盡量提供更多彈性，配合同事的工作風格，同時平衡營運需要及公司文化。

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美國疫情嚴重，Microsoft今年3月起讓員工在家工作，但疫情至今毫無起色，Microsoft早前曾宣布，明年1月前都不會重開辦公室，如今更進一步，加入Facebook及Twitter的行列，讓員工永久在家工作。

新冠病毒疫情，令WFH從理論變為必須，實施一段時間後，企業累積愈來愈多相關經驗，並發現確實可行，員工工作效率不見得會下降，相信疫後職場環境，會出現永久性的改變。

責任編輯：林建忠

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