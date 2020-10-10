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YouTube增設購物功能 可直接購買影片內產品

環球政經 19:38 2020/10/10

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疫情刺激網購需求，而Google就看準這個商機，決定將旗下的影片平台加入購物功能，用戶可在影片結束後，直接在網站內購買影片提及的產品，嘗試挑戰兩大電商平台亞馬遜和阿里巴巴（09988）。

【新冠肺炎】預料將再爆下一波疫情 港大教授促關閉酒吧等場所 詳情請看[下一頁]

外媒報道指，YouTube近日要求創作者使用其提供的軟件，以標記和追蹤在短片中曾提及的產品，這些數據將會被傳送到Google內的分析及購物工具。消息人士指，Google計劃將YouTube的影片變成一個龐大商品目錄，讓觀眾看過短片後，便可直接購買產品。

Netflix疫市擴充 倫敦辦公室面積大增2倍 詳情請看[下一頁]

YouTube發言人證實，公司正在部分影片及頻道中測試該功能，但目前仍處於試驗階段，所以拒絕透露有關細節。

彭博社情報分析師Jitendra Waral指，至2025年，電商零售市場可能會增長到2.8萬億美元（約21.7萬億港元）。所以吸引Google嘗試將YouTube由廣告巨頭變成電商巨頭，成為電商市場的新競爭者。

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撰文 : 趙家盈

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