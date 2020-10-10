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傳政府將推中環電子道路收費 初步計劃朝8晚8實施

環球政經 19:42 2020/10/10

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香港塞車問題向來嚴重，預料新一份《施政報告》將會提及，討論逾30年的電子道路收費計劃。初步建議收費範圍內，周一至周五早上8時至晚上8時，及周六上午9時至下午2時收費。私家車的收費會較的士高，預計最快在後年起實施。

美國第二次總統辯論取消　特朗普將於周六繼續造勢  詳情請看[下一頁]

政府早在80年化提出電子道路收費計劃，但經5次研究仍未能成事。政府去年再次提出在中環推行電子道路收費先導計劃，並劃分出收費區，由上環林士街至中環美利道界內、南面沿荷李活道、下亞厘畢道及皇后大道中並覆蓋至中環碼頭，包涵干諾道中及德輔道中等多條主要幹道，而中環及灣仔繞道則無需收費。

政府今起將設立臨時檢測中心　為市民進行採樣（附地址）詳情請看[下一頁]

根據運輸署資料，港府已成立國際專家小組研究有關方案。有消息指，港府初步採納「周界為本」的機制，車輛在收費時段內，每次經過收費區邊界均需繳費，並計劃在車流較多時段收費。研究小組建議在平日早上8時至晚上8時、周六早上9時至深夜2時，而假期及周日則不會收費。私家車收費將高於的士，並豁免緊急車輛的收費。

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撰文 : 趙家盈

經濟

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