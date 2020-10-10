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【自動駕駛】Tesla擬推出「零介入駕駛」功能　料測試版數週內啟動

科技 18:24 2020/10/10

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馬斯在社交平台透露，Tesla開發的功能將邁入下一個階段，預計在數週內會加入「零介入駕駛Zero-Intervention Drives」功能，將Tesla的自動駕駛技術發揮到極致。

被稱為「科技狂人」的Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯（Elon Musk），一直致力發展電動車與自動駕駛領域。近日馬斯又在社交平台透露，Tesla開發的功能將邁入下一個階段，預計在數週內會加入「零介入駕駛Zero-Intervention Drives」功能，將Tesla的自動駕駛技術發揮到極致。

Tesla Model Y出現品質問題　玻璃車頂突然被風吹走

【Tesla動向】加強帳戶保密性　Tesla正式推出雙重身份驗證功能

馬斯近日在Twitter上透露，Tesla將更接近Full Self-Driving全自動駕駛的目標，「零介入駕駛功能」即將登場。搭載零介入駕駛功能的車輛更新，將在未來數週內正式推出，並將啟動Beta限定測試。

馬斯又指，這個零介入的自動駕駛能力，估計是至少以Level 4自動駕駛為目標所打造的系統，即在一定環境中，車輛可以完成所有駕駛和環境監測功能，在自動駕駛時，司機不需要理會。但值得注意的是，目前Level 4的無人駕駛技術可能僅限於高速或者車輛較少的路面上使用。

Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時

責任編輯：曾曉汶

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