南韓13歲少女成功偷走證件　通過安檢乘搭飛機

南韓一名13歲少女，成功偷走家人的證件後，一個人通過免檢乘搭飛機。

據《韓聯社》報道，一名被通報失蹤的13歲男孩，於周三（10月7日）在機場的自動購示櫃位成功購買機票，並通過安檢乘搭飛機，由光州機場飛往濟州島。據南韓國內航班指引，13歲以下的孩童若未有家人陪同，是不可獨自乘搭飛機。目前，該名男孩仍然下落不明，而他是如何從全羅北道益山到達光州機場仍有待查證。

然而，光州機場似乎不是第一次發生這些事情。報道提及，在今年7月時，就有一名20多歲的女子冒用朋友人身分證成功搭機前往濟州島。

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責任編輯：黎淑雯