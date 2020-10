▲ 【特朗普確診】特朗普稱已停藥並感覺強壯「我不喜歡服藥」

確診感染新冠肺炎的美國總統特朗普表示,他已的停止服用藥物,感覺良好,又稱樂意捐出血清。不過,特朗普具體病情仍然是謎,他未有透露病毒檢測結果。特朗普出院不過數日,已急不及待重投競選活動,外界擔心他仍未痊癒,傳染他人。

特朗普接受霍士新聞訪問,聲稱自己已停藥,「我已經停止服藥,沒有接受任何治療,約在8小時前,坦白講,這令我感覺良好,我不喜歡服藥。我感覺很好,我覺得很強壯。」(Right now, I am medication free," Trump said. "I'm not taking any medications as of probably eight hours ago. I'm medication free which, frankly, makes me feel good. I don't like medication. I feel really good. I feel very strong)

被問到會否捐出自己的血清,協助研發新冠肺炎療法,特朗普回答道:「我會,其實沒有人問過我,但我願意,若他們希望我這樣做,我樂意這樣做。」(I will. Nobody’s asked me that question, actually, but I will. If that’s, if they want me to do it, I’d love to do it)

倘特朗普所講屬實,他的康復進度無疑是相當不錯。他由確診到入院再到出院,以至如今停藥,不過僅約1星期,而他已急不及待出席公開場合拉票,外界擔心總統仍具傳染性,會感染他人。

美國白宮傳染病專家福西(Anthony Fauci)解釋,要確認一個人是否仍具傳染性,關鍵在於檢測,若相隔24小時做兩次病毒檢測,都出現陰性結果,則可判斷該人士不會傳染他人;惟特朗普未有透露自己的病毒檢測結果。

