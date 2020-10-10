▲ 【特朗普確診】特朗普稱已停藥並感覺強壯「我不喜歡服藥」

確診感染新冠肺炎的美國總統特朗普表示，他已的停止服用藥物，感覺良好，又稱樂意捐出血清。不過，特朗普具體病情仍然是謎，他未有透露病毒檢測結果。特朗普出院不過數日，已急不及待重投競選活動，外界擔心他仍未痊癒，傳染他人。

【英國疫情】新一輪保就業資助3分2薪金 約翰遜再開庫幫酒吧【下一頁】

【美國大選】染疫特朗普堅拒視像辯論 第二場辯論宣告取消【下一頁】

特朗普接受霍士新聞訪問，聲稱自己已停藥，「我已經停止服藥，沒有接受任何治療，約在8小時前，坦白講，這令我感覺良好，我不喜歡服藥。我感覺很好，我覺得很強壯。」（Right now, I am medication free," Trump said. "I'm not taking any medications as of probably eight hours ago. I'm medication free which, frankly, makes me feel good. I don't like medication. I feel really good. I feel very strong）

被問到會否捐出自己的血清，協助研發新冠肺炎療法，特朗普回答道：「我會，其實沒有人問過我，但我願意，若他們希望我這樣做，我樂意這樣做。」（I will. Nobody’s asked me that question, actually, but I will. If that’s, if they want me to do it, I’d love to do it）

倘特朗普所講屬實，他的康復進度無疑是相當不錯。他由確診到入院再到出院，以至如今停藥，不過僅約1星期，而他已急不及待出席公開場合拉票，外界擔心總統仍具傳染性，會感染他人。

【特朗普確診】特朗普讚雞尾酒療法有效 患者急切求試【下一頁】

【特朗普確診】特朗普稱被陣亡美軍家屬傳染 曾擁抱親吻【下一頁】

美國白宮傳染病專家福西（Anthony Fauci）解釋，要確認一個人是否仍具傳染性，關鍵在於檢測，若相隔24小時做兩次病毒檢測，都出現陰性結果，則可判斷該人士不會傳染他人；惟特朗普未有透露自己的病毒檢測結果。

責任編輯：林建忠

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動